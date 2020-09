Ruba energia elettrica per una somma di 10.000 euro

Arrestato Antonino Maggiore, 54 anni, di Militello in Val di Catania, per furto aggravato e ricettazione. I militari, conoscendo già l’uomo, effettuano una perquisizione nell’appartamento, in seguito alla quale confermano i loro sospetti. Maggiore aveva, infatti, installato un allaccio abusivo della propria abitazione alla rete elettrica che, come verificato dai tecnici dell’ENEL intervenuti sul posto, gli avrebbe consentito di sottrarre sino a quel

momento energia elettrica per una somma di circa 10.000 euro. Nel corso della perquisizione, inoltre, scovate 2 autoradio, rubate nello scorso mese di agosto da alcune vetture parcheggiate proprio nel comune calatino.

G.G.