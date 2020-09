Ruba cellulare al barista che gli prepara il caffè: denunciato

Il barista gli prepara il caffè e lui gli ruba il telefonino: accade a Catania, in Viale Vittorio Veneto. Il dipendente di un bar, lunedì scorso, recandosi in caserma denuncia il furto del proprio cellulare. La vittima racconta ai militari di aver lasciato il proprio smartphone sul bancone del bar per preparare il caffè all’avventore. Quest’ultimo, quindi, approfittando del dipendente di spalle ruba, fulmineamente, il cellulare della vittima. Beve, poi, la bevanda e si allontana immediatamente. Tuttavia, il servizio di video-sorveglianza del bar, riprendendo ogni dettaglio permette ai militari di individuare una loro “vecchia conoscenza” residente in Viale Moncada, a Librino. Nell’abitazione del ladro, però, non è stato trovato l’apparecchio. Questo era, infatti, in un anfratto del vano ascensore. Riconsegnato, immediatamente, al dipendente del bar.

G.G.