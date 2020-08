Roghi in tutta Italia, Usb Vigili del Fuoco: ” Servono mezzi per fronteggiare l’emergenza”

Sono 36.589 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dal 15 giugno scorso ad oggi per incendi boschivi e di vegetazione in genere. La cifra è pari a 6.800 roghi in meno rispetto allo stesso periodo 2019 ma non in territori come la Sicilia.

«8.900 interventi in Sicilia, 6872 in Puglia e 5.288 nel Lazio. Queste le regioni più colpite dai roghi -si legge in una nota di Carmelo Barbagallo Usb vigili del fuoco– seguono Campania con 3.479, Calabria 3.175 e Sardegna con 1378 incendi. Intenso in questi giorni il lavoro in provincia di Trapani e Palermo dove più di 100 vigili del fuoco, con l’ausilio di Canadair ed elicotteri hanno spento i roghi, nella Riserva dello Zingaro ( TP) ed Altofonte( PA). Dall’altro canto, al Nord Italia, nel Veneto nubifragi violenti hanno causato moltissimi danni e vittime ” 2 sorelline in un Campeggio».

“L’Italia è un territorio molto fragile”

«Sulla, prevenzione previsione e messa in , più volte abbiamo inviato la politica ad intervenire. Per quanto riguarda la situazione dei vigili del fuoco, invece, poco e cambiato. L’ordinario straordinario a sorreggere il carico di interventi espletati e, da domani finiranno le convenzioni Boschive regionali e provinciali, riducendo drasticamente il dispositivo di soccorso. I territori subiscono il cambiamento antropico – climatico, e fenomeni di grossa entità sono sempre più frequenti. Per arginare nel migliore dei modi devono, essere fronteggiati in maniera tempestiva. E, come summenzionato, con mezzi all’avanguardia e personale su cui si deve sicuramente investire, perché i vigili del fuoco, sono una risorsa, non un taglio da effettuare».

«Ci auspichiamo -conclude Barbagallo- che le missive inviate alle cariche istituzionali e dipartimentali, facciano ravvedere le distribuzioni organiche in tutto il territorio, ricordando che la repubblica italiana è ad alto».

E.G.