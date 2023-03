La primavera è arrivata. Questo è il periodo migliore per organizzare piccoli viaggi in auto o in moto, alla scoperta delle bellezze siciliane. Rocca di Entella è il luogo adatta nel quale organizzare un’escursione.

Rocca di Entella è un rilievo tabulare di 557 metri che si trova nel territorio del comune di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, a est del fiume Belice Sinistro. La rocca ospita alla base una grotta per la cui protezione è stata istituita la Riserva Naturale Integrale Grotta di Entella, gestita per conto della Regione Siciliana dal Club Alpino italiano-Sicilia.

La grotta, una cavità inattiva..

Sorge in un contesto paesaggistico di altissimo profilo bucolico, proprio sotto il pianoro di Entella, sede dell’antica omonima città del VI secolo a.C. della quale rimangono pochi ruderi.

La gotta di Entella non è altro che una cavità ormai del tutto inattiva al suo interno, perché non vi scorre più acqua. Le pareti sono costituite da macro-cristalli di gesso, mentre splendide infiorescenze di cristalli di gesso, stalattiti e stalagmiti contribuiscono a rendere più suggestivo questo scenario da fiaba. In molti organizzano e prendono parte ad escursioni sia scopo scientifico che turistico turistico data la bellezza e la storia geologica del luogo.

La parte attualmente esplorata ha uno sviluppo complessivo di circa 400 metri, ma recenti esplorazioni hanno portato alla scoperta di un nuovo ramo, posto a quota più alta degli altri livelli conosciuti di notevole interesse geologico, speleologico e archeologico. Lo sviluppo complessivo della grotta è così salito a circa 1 chilometro su almeno quattro differenti livelli di gallerie.

Nella parete rocciosa che borda la Rocca nidificano uccelli rapaci come la poiana, il falco pellegrino ed il gheppio.

Mentre le pendici, caratterizzate da una vegetazione a macchia, ospitano conigli, volpi ed istrici. Un luogo magnifico, dalle caratteristiche fiabesche arricchito dal lago Garcia.

Il Lago artificiale Garcia

Questo si è creato dopo lo sbarramento del fiume Belice Sinistro (intitolato al giornalista, vittima di mafia, Mario Francese). Luogo incantato dalla sosta di uccelli migratori durante il periodo di svernamento. Uno specchio d’acqua in un angolo di Sicilia che trabocca di storie e leggende che rendono il luogo affascinante e misterioso. Il lago Garcia è uno dei più importanti invasi artificiali in Sicilia, il più grande della zona occidentale. In passato al centro degli interessi del crimine organizzato, è oggi una risorsa idrica per l’intero territorio. Luogo raggiunto da appassionati del luogo e da altri che fanno diversi chilometri per trascorrere lì una domenica di relax.