Ritrovato il cadavere di uno dei coniugi dispersi a Scordia

È stato ritrovato il corpo senza vita di Sebastiano Gambera, l’uomo che, insieme alla moglie, era stato dato per disperso a seguito della piena di acqua e fango che aveva colpito contrada Ogliastro sulla sp 28, a Scordia.

Il 67enne, si trovava in un agrumeto in contrada Leonella nei pressi del confine con Lentini. Ancora in corso le ricerche della moglie.

A far scattare l’allarme un automobilista che rimasto bloccato a causa del fango avrebbe visto la coppia scendere dalla propria Ford Fiesta. I due coniugi sarebbe poi spariti nella tempesta.

VIDEO

Il video del luogo del ritrovamento del corpo