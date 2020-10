Ritrovato il corpo di Nunzio Marletta: l’uomo era scomparso tre anni fa

Era scomparso da tre anni. E in questo arco di tempo tanti erano stati gli appelli per ritrovare Nunzio Marletta detto “Nuccio” ma nessun risultato era stato ottenuto fino ad oggi.

Ritrovato, infatti, il corpo a Caltagirone, nei pressi della comunità di cui era ospite: l’esame del DNA ha confermato l’identità dell’uomo che oggi avrebbe avuto 56 anni. Ancora da svolgersi l’esame autoptico che decreterà le cause del decesso.

La salma sarà consegnata domani alla famiglia per procedere con l’organizzazione dei funerali.

«Come in tutti questi anni, oggi più che mai – sottolinea il sindaco di Belpasso Daniele Motta – rinnoviamo la nostra vicinanza alla famiglia del nostro concittadino alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Non solo per noi, oggi è un giorno triste per la comunità Belpassese. Ciao Nunzio».

E.G.