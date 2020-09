Comitato Cittadino Giarre Rivogliamo l’ospedale: “Ritardi nella consegna del Pronto Soccorso”

Il Comitato Cittadino Giarre “Rivogliamo l’ospedale” rinnova l’appello alle autorità competenti dinanzi al ritardo nella consegna del Pronto Soccorso locale.

«Come da crono-programma -si legge in una nota-più volte illustrato agli Amministratori locali e alla cittadinanza nel corso dei vari incontri promossi dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nella persona del Dott. Maurizio Lanza, in relazione al ripristino del Pronto Soccorso Temporaneo e delle aree pertinenti presso l’Ospedale di Giarre, in data 18 settembre 2020 dovevano essere completati e consegnati i lavori di adeguamento, come da Tabella dei lavori esposta all’ingresso del Presidio Ospedaliero di via Forlanini».

«Assistiamo, invece, al perdurare di tali lavori che inspiegabilmente si stanno protraendo oltre il termine fissato. E per tale motivo lo scorso Lunedi, 21 settembre 2020, abbiamo inviato un’istanza alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per chiedere chiarimenti».

«Allo stesso tempo -conclude la nota- abbiamo sollecitato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci e l’Assessore alla Salute Avv. Ruggero Razza affinché vogliano riscontrare lo stato di avanzamento dei lavori. Interventi dovrebbero permettere la riapertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giarre in tempi brevi, come previsto dalla nuova Rete ospedaliera della Regione Siciliana».

E.G.