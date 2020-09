“Risuoni”: il tribute band contest più importante d’Italia a Catania

Il tribute band contest più importante d’Italia, “RISUONI”, farà risuonare per 10 giorni a Catania, precisamente il Parco Commerciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta. Un appuntamento imperdibile con la musica quello del contest “Risuoni” che vede in gara ben 60 band. L’evento è un tributo musicale agli artisti e ai brani simbolo della nostra identità nazionale senza tralasciare, però, le canzoni iconiche di un caleidoscopio musicale internazionale. La forza della musica, infatti, riesce ad azzerare i confini geografici e trasportarci in epoche, culture e paesi che non sembrano più così lontani. Ma il “Risuoni” giunto alla 7° edizione, si pone anche l’obbiettivo di presentare giovani “promesse” musicali nonchè ottimi professionisti in via di affermazione, tanto che il montepremi ammonta alla cifra complessiva di circa 6.000 euro.

Gli artisti saranno giudicati in base al gradimento del pubblico e al giudizio di una giuria critica, la quale sarà composta, inoltre, da personalità del mondo dello spettacolo ma anche da giornalisti appartenenti a testate importanti. In aggiunta, si terrà in considerazione anche il giudizio della giuria di esperti musicali già predisposta dall’organizzazione stessa.

Appuntamento dal 17 settembre

La musica avrà il via libera da Giovedì 17 settembre. Il 17, quindi, si terrà il gala d’apertura del contest, ideato e prodotto da primaMusica. Presente il padrone di casa della conduzione televisiva siciliana, Ruggero Sardo. Invece, dal 18 al 23 settembre, le giornate saranno dedicate alle eliminatorie, mentre, nei giorni a seguire, dal 24 al 26 settembre si terranno le 3 semifinali. Il 27 settembre, infine, l’attesa finalissima in cui verrà incoronata la tribute band vincitrice.

Ecco le tribute band in gara

A Pink Floyd Experience, Amori in Corso, Area Liga, Asyia e Social Sound Band, BandaBertè, Black Jack, Blu Notte, City of Lights, Decaband, DeftoneZ, Different Sound, Dyagha Rock, Eclissi Totale, Elettrodark, Friends & Cover Band, Giuseppe Torrisi & Band, Infinito, Insolite Frequenze, Ivy, Kiss of Life, Legendary Sounds, Lithium 25, LiVenditti, Meccanica, Never Stop, Overload Reloaded, Passione Maledetta, Punk Avenue, Puoi sentirmi ancora, Refuge of Dream, Rimmel, Scagn’Ozzy, Southern Dukes, Starfish, Stone Hammer, The Greasers, Tormento, Tribù, Un gran bel film, Vibraband, Wave, Wings of Time.

Durante le semifinali sul palco vi saranno anche diverse altre band: Black Rain, Dallaltromondo, Daniele Smeraldi Band, Etnagroove, Evil Ways, Gold Swing, Joe Mariani Band, Lioness, Papaveri e Papere, Quelli che non, Sing-Hiozzo, ThunderPig.

