Rissa tra giovani ubriachi in piazza Umberto a Paternò. Nei guai 5 ragazzi

Botte da orbi a Paternò, dove cinque ragazzi tra i 16 e i 25 anni sono stati i protagonisti di una violentissima rissa.

Nella notte tra domenica e lunedì, i giovani hanno provocato il panico in piazza Umberto. Qui, dopo una parola di troppo, espressa forse dopo aver abusato di sostanze alcoliche, cinque giovani paternesi si sono picchiati. Non contenti, la rissa è terminata con un inseguimento con tanto di spranghe e bottiglie in mano di uno dei contendenti fino all’ingresso di un pub della zona. A far fuggire i ragazzi la mediazione del proprietario del locale, più volte strattonato e minacciato, e i carabinieri.

Gli investigatori dell’Arma sono riusciti ad analizzare ogni singolo fotogramma del video registrato dalla telecamera di sicurezza attiva all’entrata del pub. Identificati e denunciati così i giovani partecipanti alla rissa.

E.G.