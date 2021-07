Rissa in via Plebiscito -VIDEO

Poche ore e il video è diventato virale in tutta la città: tavolini a terra, oggetti in aria e persino un bastone di ferro adoperato a mo di mazza.

Sono queste le terribili immagini di una rissa scoppiata lo scorso weekend in un noto locale di via Plebiscito che ha visto coinvolte una decina di persona tra urla e tanta violenza.

Secondo quanto trapelato, a far scoppiare il litigio un residente della zona che infastidito dal chiacchiericcio degli avventori si sarebbe lamentato inizialmente con la proprietaria per poi iniziare a lanciare cocci di vetro in direzione dei clienti e violenza chiama violenza, provocando così la rissa.

VIDEO