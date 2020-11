Rissa in un bar in piazza Europa: divieto di avvicinamento per quattro persone

Per un anno, quattro soggetti coinvolti in una violenta rissa non potranno recarsi presso un bar in piazza Europa. Il provvedimento, disposto dal Questore Mario della Cioppa nasce dopo le accuse di rissa, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Il 14 novembre scorso i quattro si sono resi protagonisti di una colluttazione. Il provvedimento si estende anche alle vicinanze del locale. Una violazione di tale divieto porterebbe i quattro a rischiare l’arresto e una multa da 8.000 a 20.000 euro

E.G.