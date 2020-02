Rissa fuori da una scuola media: denunciate 2 minorenni

Hanno picchiato violentemente due loro coetanee per poi postare il video dell’aggressione su un social network. È successo a Catania, all’uscita della scuola media che le giovani frequentano.

Con le accuse di lesioni personalità e minacce aggravate, la polizia ha così denunciato in stato di libertà due ragazze di 14 e 11 anni. Le giovani aggredite per futili motivi, trasportate in ospedale per le cure del caso, hanno ricevuto anche pesanti minacce circa l’accaduto: “Se mi fai la denuncia te ne vai da Catania”.

A segnalare l’accaduto il dirigente scolastico della scuola dove è avvenuta l’aggressione. Dopo aver sostenuto un colloquio con le quattro ragazze, la Procura per i minorenni ha disposto il sequestro dei cellulari e la rimozione del video. Malgrado la denuncia, la ragazzina di 11 anni non sarà penalmente imputabile a causa della sua giovane età.

E.G.