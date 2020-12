“Riscaldiamo i cuori”: promossa la donazione di coperte destinate ai senzatetto

Ha preso il via la terza edizione di “Riscaldiamo i cuori”, promossa dal consigliere comunale di Acireale Doriana Zappalà, che consiste nella raccolta di coperte da destinare ai “senzatetto”.

L’iniziativa solidale, patrocinata dal Comune, è articolata attraverso un meccanismo semplice, ma di sicura efficacia. Coloro che intendano donare una coperta a quanti, purtroppo, vivono per strada potranno farlo recandosi nella sede del Palazzo di città, dalle 8 alle 20 dei giorni feriali.

Saranno i volontari, successivamente, ad occuparsi della distribuzione delle coperte.

«Sul nostro territorio -commenta l’assessore Zappalà- purtroppo, anche se invisibili, sono parecchi i cosiddetti “senza dimora”. Il loro stato di disagio aumenta notevolmente con il peggiorare delle condizioni meteorologiche e l’emergenza sanitaria in corso. Invito, quindi, tutti i cittadini a donare coperte, ovviamente in buone condizioni. Queste saranno poi distribuite dai volontari a coloro che hanno anche bisogno di sentire qualcuno vicino. Regalare una coperta, ve l’assicuro, riscalda i cuori non solo di chi la riceve, ma anche di chi la dona».

E.G.