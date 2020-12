Riposto, getta la spazzatura al porto: caccia all’uomo ripreso dalle telecamere

In sella ad una bicicletta getta un sacchetto di rifiuti all’interno della stazione antincendio nella banchina portuale e si dilegua: beccato dalle telecamere. Il Comune di Riposto in piena collaborazione con la Guardia Costiera, per prevenire gesti di questo tipo, ha potenziato i controlli anche nell’area portuale. È proprio la Guardia costiera, infatti, a trasmettere il video che ritrae l’uomo, mentre compie il gesto in loco, alla Polizia locale, per identificare la persona e assumere tutte le determinazione del caso.

“Continuiamo ad assistere a scene indecorose di persone che, evidentemente, non mostrano alcun rispetto per l’ambiente”, afferma il sindaco Enzo Caragliano. “Come già fatto in altre occasioni, una volta accertata l’identità, verrà notificata la sanzione prevista. Cercheremo di intensificare, ancor di più, i controlli e di combattere con pugno fermo questi atti riprovevoli” conclude, infine, Caragliano.

G.G.