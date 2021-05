Rinvenuto un cadavere tra le acque di Capomulini

Rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel mare di Capomulini.

Nella mattinata odierna un canoista ha segnalato telefonicamente alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Catania la presenza in mare di un cadavere, presumibilmente di donna, in località Capomulini.

Inviata sul posto la motovedetta S.A.R. CP 888 che giunta in zona ha individuato e recuperato a bordo il corpo, per trasportarlo in Capitaneria di porto di Catania. Solo dopo l’ispezione il medico legale ha potuto accertare, al momento, che il cadavere è di una giovane donna di origine africana.

Su disposizione della Magistratura il corpo è stato trasferito presso il Policlinico di Catania per gli ulteriori accertamenti medico legali.

E.G.