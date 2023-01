Instagram è ormai tra i social network maggiormente utilizzati. Altissimo è il numero degli utenti che, a livello mondiale, utilizzano questo social network. Secondo quanto riportato da eMarketer, sono 1,074 miliardi gli utenti attivi su Instagram ogni mese (circa il 12.8% della popolazione globale). Un trend che proietta il numero di utenti Instagram verso la cifra di 1,180 miliardi nel 2023. E’ evidente che scattare foto con filtri che regalano scatti prima inimmaginabili, condividere immagini della propria vita, condividendo vacanze, amori, droppando ricordi e postando reels, sono tutti strumenti che colgono l’interesse dei numerosi utenti.

Qualcosa sta per cambiare.

Ad avere un nuovo aspetto sarà l’interfaccia grafica dell’App che va a rinnovare la barra di navigazione. Le modifiche di Instagram sono diverse e saranno distribuite a partire da febbraio 2023. Nello specifico le modifiche dipendono dall’utilizzo e quindi dall’importanza che gli utenti danno agli strumenti Instragram. Per questo motivo: il pulsante per avviare rapidamente la creazione di un nuovo post andrà nella barra di navigazione, occupando la posizione centrale per essere in primo piano; il pulsante per accedere ai reels si sposterà in posizione centrale, occupata adesso della scheda shopping. Quest’ultima sparirà. Il team di Instagram promette però che non verrà rimossa completamente ma che rimarrà la possibilità di configurare e gestire il proprio store sul social. Non sono però chiare le modalità!