Rifugio Manfré, tra i boschi sotto un cielo stellato

Il Rifugio Manfré, un luogo dove trascorrere una domenica autunnale imparando a conoscere e rispettare il nostro territorio.

Avete iniziato a raccogliere le castagne, organizzare pic nic e barbecue in montagna?

Con la nostra Etna e i suoi boschi, la scelta del luogo è sicuramente varia.

C’è un luogo a Belpasso che sembra andare incontro alle esigenze di tutti. Alle esigenze degli amanti della natura, dell’ecologico, ma anche alle esigenze dei più pigri che magari del barbecue in montagna detestano l’idea di dover portare con se ogni attrezzo della cucina.

Il rifugio Manfré è un Rifugio di Montagna a Belpasso circondato da boschi di castagni.

All’interno dello chalet posso soggiornare gruppi fino a un massimo di sette persone.

Lo spazio esterno terrazzato dispone di tavoli da picnicn, amache, barbecue e anche di un bellissimo forno per la pizza.

Ciò che rende particolare il Rifugio Manfré è l’aria di casa, di famiglia che si respira. Non ci sono tour, escursioni, gite a pagamento. I proprietari della struttura mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro conoscenza sul luogo per passeggiate tra i boschi. Passeggiate che vengono organizzate anche pensando ai più piccoli, con racconti di fiabe anche in inglese.

«Ciò che è importante per noi è salvaguardare questo luogo che noi amiamo e rispettiamo. Prestiamo molta attenzione all’ecologia, all’utilizzo delle risorse. Non si spreca l’acqua da noi, perché utilizziamo quella piovana. Non si porta nulla di plastica usa e getta – ci racconta così Patrizia Impellizzeri una dei due proprietari del Rifugio- Noi con un piccolo contributo diamo a disposizione la nostra zona barbecue e picnic con tutto ciò che serve per realizzarlo. Carbone, griglie, tovaglia, bicchieri, piatti e posate. Niente di plastica. I nostri ospiti devono solo pensare a portare con se il cibo. Agli attrezzi e alla struttura pensiamo noi. Abbiamo anche inaugurato la stesso servizio ma con il forno a pietra. Quindi portando il pane in pasta e gli ingredienti per la pizza, i nostri ospiti hanno trascorso bellissimi pomeriggi e serate anche con i loro piccoli, impastando e improvvisandosi pizzaioli.»

Per terminare il picnic, oltre la scelta del dormitorio all’interno dello chalet, nelle sere non troppo fredde è possibile dormire sotto le stelle all’interno di una tenda da glamping arredata. Un’esperienza fiabesca soprattutto per i più piccoli che potranno trascorrere una serata lontano da tv, tablet e cellulari, a contatto con la natura raccontando favole ambientate proprio tra quei boschi.