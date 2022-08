Televisori, frigoriferi, materassi, giochi dei bimbi… Ognuno di noi ha spesso il problema dei rifiuti ingombranti. Ma quanto tempo ci vuole per organizzare un ritiro?

Vediamo spesso per strada materassi e mobili abbandonati, uno scenario raccapricciante che denota un grosso segno di inciviltà soprattutto se pensiamo che siamo nel 2022.

In un’Europa dove la raccolta differenziata funziona ormai da anni e anni, l’Italia e in particolar modo la Sicilia, sembra essere sempre molto indietro. Si da sovente la colpa ai cittadini “incivili e sporcaccioni”. Sono loro che infatti dovrebbero rispettare il calendario del porta a porta e per il ritiro di rifiuti straordinari e/o ingombranti concordare un appuntamento con la ditta che si occupa dei rifiuti nel territorio di riferimento.

Ma con le tasse esorbitanti che paghiamo, quanto è davvero efficiente il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti? In quanto tempo è possibile avere un “appuntamento”?

L’11 agosto abbiamo effettuato diverse chiamate alle varie ditte dei rifiuti dei piccoli comuni del catanese nonché dello stesso Comune di Catania.

Tantissime le difficoltà che sono state riscontrate. Le ditte dei rifiuti non rispondono, o se rispondono devi restare in attesa mezz’ora. Iniziano a comunicarti il numero di qualcuno che se ne occupa che a sua volta ti comunicherà il numero di un altro ufficio e poi di un altro ufficio ancora.

Ma la risposta più divertente l’abbiamo avuta proprio dal Comune di Catania. Chiamando infatti l’ufficio preposto, ci è stato comunicato il numero della ditta Gema per la zona centro. Alla richiesta del numero della ditta Super Eco per il lotto Nord, la risposta è stata…. “Non abbiamo il numero, non ci posso fare niente”: Ci siamo rivolti quindi all’Ufficio relazioni con il pubblico. Il dipendente comunale che ha risposto ci ha prontamente comunicato un numero di telefono al quale però non ha mai risposto nessuno. Scopriamo poi che un numero per una chat whatsapp. Scriviamo allora e ci comunicano un altro numero ancora, al quale però continua a non rispondere nessuno. Passiamo allora al Lotto Sud. Su internet abbiamo trovato il numero della ditta Ecocar Ambiente, ma anche qui nessuna risposta.

L’elenco dei comuni e gli appuntamenti fissati

Ecco la nostra lista dei comuni che siamo riusciti a contattare, tra l’11 e il 13 agosto, con la relativa data che ci è stata comunicata per il ritiro di un materasso.