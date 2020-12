Ricette di Capodanno dal salato al dolce per un cenone al top

Bilanciare il peso o bilanciare gli ingredienti? La tradizione italiana impone la presenza del cotechino (o zampone) e lenticchie ma il menù del cenone di Capodanno è ricchissimo di ricette gustose in attesa del countdown. Ecco alcune idee sfiziose per salutare l’anno che sta per arrivare.

ANTIPASTI

Carpaccio di salmone finocchi e arancia

Crostini con gorgonzola mirtilli e noci

Tartufi salati ai formaggi

PRIMI PIATTI

Crispelle al nero di seppia e salmone

Sartù di riso

Gnocchi di zucca con salsa al gorgonzola

SECONDI PIATTI

Rollatine di pollo alla Wellington

Sardine impanate alle erbe aromatiche

DOLCI

Meringhe al cacao e alla nocciola

Rotolo al cocco con crema al cioccolato

Crostatine con chantilly e crema al torrone