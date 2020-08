Riapre il Boschetto della Playa: Catania riacquista il suo polmone verde

Oggi ha riaperto i battenti il boschetto della Playa, a conclusione dei necessari interventi di messa in sicurezza della grande area verde. Lavori realizzati grazie alla convenzione sottoscritta nello scorso mese di maggio dal sindaco Salvo Pogliese e dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Per oltre due mesi operai del Corpo Forestale Regionale, con il supporto degli operatori comunali e della Multiservizi, hanno lavorato senza sosta. Gli interventi hanno permesso di creare una via tagliafuoco lunga un chilometro e larga oltre ventidue metri che impedirà il propagarsi di incendi come quelli che in passato hanno minacciato l’intera area.

«Il boschetto -ha detto l’assessore all’ambiente Fabio Cantarella– versava in condizioni pessime per carenza di manutenzione straordinaria, compresa la potatura degli alberi, assente da oltre un decennio. Tanto che per aprire l’indispensabile vie tagliafuoco si è addirittura reso necessario l’impiego di ruspe. Un lavoro realizzato con l’intento di eliminare quelle stesse condizioni che nel 2019 favorirono un vasto incendio nella zona esterna al boschetto. Il grande polmone verde della plaia è fruibile dai cittadini dalle ore 7 alle 21 di ogni giorno, inclusi i giorni festivi come il Ferragosto. Già oggi molti cittadini si sono recati per una passeggiata magari coi bambini».

L’Amministrazione Comunale raccomanda il rispetto delle misure anti Covid-19. A tal proposito per i controlli ha disposto l’impiego della polizia municipale a cavallo e indirizzato un ordine di servizio all’azienda dei rifiuti Dusty per la gestione della pulizia dei sei ettari del boschetto della plaia.

I lavori di ripristino

Le attività di rigenerazione e riqualificazione dell’area, realizzato grazie alla collaborazione del governo della Regione, hanno riguardato anche il ripristino del funzionamento di ricircolo dell’acqua nella vasca interna.Ma anche la messa in evidenza dei percorsi per le vie di fuga dalle fiamme, l’abbattimento di alberi disseccati, la potatura e la ripulitura erbacea e il decespugliamento arbustivo.

Messi a disposizione dei cittadini i materiali legnosi prodotti da abbattimenti e potature delle alberature. L’avviso pubblico permetterà all’Amministrazione di risparmiare le spese di smaltimento e sostenere allo stesso tempo le famiglie. Ma anche di aiutare le associazioni con scopi sociali, attraverso aiuti concreti nel rispetto dell’ambiente.

E.G.