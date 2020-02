Relazioni, quanto è importante per noi l’amicizia

Relazioni. Siamo degli essere umani ed in quanto tali abbiamo delle capacità sociali.

Per il genere umano non avere relazioni è impossibile in quanto viviamo tra altre persone, anche quando usciamo abitiamo in una comunità che ci piaccia o no. Però, possiamo decidere chi frequentare.

Possiamo decidere con chi instaurare relazioni significative

Le relazioni significative sono particolari e possiamo chiamarle amicizie. Se crediamo in quella amicizia possiamo potenzialmente trovare una famiglia alternativa.

Una famiglia che abbiamo scelto

In queste relazioni non ci siamo capitati per caso. La conoscenza, l’incontro magari si, ma fare in modo che quella relazione diventi profonda non è un caso.

Dipende da noi e da quanto ci fidiamo di quella persona. Per tale motivo non è semplice instaurare questo tipo di rapporto, per questo possiamo non trovarle mai e vivere in ogni caso bene. Molti studiosi psicologi hanno svolto studi sull’amicizia: Julianne Holt-Lunstad professoressa di psicologia alla Brigham Young University; l’Università del Kansas e pubblicato sulla rivista Journal of Social and Personal Relationships. Quest’ultimo è arrivato alla conclusione secondo la quale non è importante la quantità di tempo trascorso insieme all’amico, bensì è importante credere ed investire nella relazione.

Gli amici ci sostengono e in certi casi se gli permettiamo di entrare nella nostra sfera più intima, di mostrare quello che in realtà siamo, potrebbero vedere parti che noi stessi non conosciamo. Questa dinamica è spiegata con la “Finestra di Johari” è uno schema che descrive due visioni: la prima quella che abbiamo noi di noi e quella che gli altri hanno di noi. Uno dei quadranti dello schema fa notare che c’è un punto cieco per noi, ma non per gli altri. Se investiamo in un rapporto di amicizia e abbiamo fiducia in esso, potremmo sapere e quindi conoscere in modo rispettoso e costruttivo come l’altro ci vede. Quindi, le relazioni sono fondamentali per noi. Dipende da noi se una relazione cresce, fino a diventare intima e importante.

Non diamo per scontato che l’amicizia sia per sempre

Come finirà dipenderà da noi e dall’altro.

Le amicizie possono durare o finire, ma quello che lascerà in noi sarà stata, in ogni caso, l’esperienza di un’accettazione da parte di un’altra persone al di fuori della sfera familiare. A rimanere per sempre sarà l’esperienza dell’amicizia, poiché la relazione è fatta da due persone e noi possiamo arrivare fino ad un certo punto, ciò che farà l’altro non sarà una nostra responsabilità. Quello che possiamo fare è rispettare noi stessi, avere fiducia in noi e nell’altro, insomma essere uragani.