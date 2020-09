Referendum 2020: il Si in testa con 62-66%

Da un’ora si sono chiusi i seggi in tutta Italia. I dati dell’exit poll del Consorzio Opinio Italia rilascia i dati in tempo reale dello spoglio in ogni regione della penisola in merito al Referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari. È il SI, attualmente, in testa con 62-66% delle preferenze degli italiani, mentre il NO si aggira tra il 34-38%. L’affluenza è stata circa del 53,02% quando al Viminale sono arrivati i dati di 6.154 comuni su 7.903.