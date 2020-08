Recuperato un uomo disperso sulle Falde dell’Etna

Individuato e tratto in salvo un 42enne di Pedara, dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. L’uomo, infatti, si era smarrito nei boschi del Demanio Forestale Filiciusa Milia in Ragalna. Il pedarese, durante una passeggiata lungo le pendici dell’Etna, in compagnia del padre, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il genitore, chiedendo aiuto alle Fiamme Gialle e, anche, a 2 pattuglie del S.A.G.F informa, inoltre, che il figlio soffre di un disturbo del neuro-sviluppo, che motiverebbe l’allontanamento, inspiegabile. Le due unità in sinergia con l’unità cinofila Halma e in collaborazione con i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, setacciano la zona. Nonostante l’impervio territorio, però, riescono a individuare l’uomo, in stato confusionale ma in buona salute. Immediato l’accompagnamento presso i propri cari.

G.G.