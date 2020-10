Send an email

Recovery Fund, per la Sicilia in arrivo 20 miliardi di euro

20 miliardi di euro. È questa la cifra destinata alla Sicilia dal Recovery Fund per finanziare progetti di sviluppo per l’Isola.

«Sono disponibili oltre 20 miliardi di euro per la Sicilia dal Recovery Fund ma non si conoscono bene particolari e procedure. Da un confronto con il presidente della Conferenza Regioni, Stefano Bonaccini, sappiamo che gli enti locali possono fare pervenire indicazioni entro il 5 novembre. Non sappiamo ancora -annuncia il governatore Nello Musumeci – che tipo di progetto va presentato».

«Abbiamo chiesto ai grossi enti come Terna o Anas se avessero già nei cassetti dei progetti esecutivi pronti e tutti hanno risposto con buoni propositi, ma nessuno ha detto di avere progetti esecutivi pronti. Noi dobbiamo cogliere questa straordinaria occasione per dare un ruolo alla Sicilia nella grande macroarea del Mediterraneo».

E.G.