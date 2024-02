Il 2023 ha sancito un nuovo – storico – record per il turismo italiano e i suoi aeroporti. Per la prima volta nella storia, l’Italia ha raggiunto quota 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% le statistiche del 2019, anno del precedente primato, ancora non influenzato dalla crisi pandemica. Il dato è stato reso noto da Assaeroporti: «Il 2023 segna il pieno recupero del segmento internazionale che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019», spiega l’associazione.

A far notizia sono gli scali siciliani di Catania e Palermo, che figurano nella top ten italiana per numero di passeggeri. In questa speciale classifica troviamo sul podio Roma Fiumicino con 40,5 milioni di passeggeri annui, Milano Malpensa con 26,1 milioni e Bergamo con 16 milioni. A seguire Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 e, in sesta posizione, Catania con 10,7 milioni di passeggeri. Subito dietro Bologna con 10, Milano Linate con 9,4 e Palermo con 8,1 milioni. Chiude la top ten l’aeroporto di Bari, con 6 milioni e mezzo.