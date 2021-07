Razzia due ristoranti ed aggredisce titolare: arrestato acese

I Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, in Santa Venerina, hanno arrestato il 44enne acese Alfio Di Bella in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania,.

L’uomo è stato condannato alla pena di 1 anno, 9 mesi e 27 giorni di reclusione per una rapina commessa nel comune di Santa Venerina nel giugno del 2017 in due ristoranti.

In quell’occasione il Di Bella, unitamente ad una donna, si era reso protagonista dell’assalto a due ristoranti del luogo in uno dei quali, per garantirsi la fuga dopo aver asportato alcuni componenti elettronici ed una TV, aveva aggredito il proprietario che li aveva sorpresi all’interno del suo locale procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.

L’esecuzione del provvedimento restrittivo, nonostante il Di Bella in concomitanza con la sua emissione da parte dell’Autorità Giudiziaria avesse abbandonato i domicili conosciuti, è stata resa possibile dall’immediata attività info investigativa svolta dai militari grazie alla quale, nel breve volgere di mezza giornata, sono riusciti a localizzarlo ed arrestarlo in un appartamento in via Fondannone del comune di Santa Venerina.

L’arrestato è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

E.G.