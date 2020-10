Rapinano gioielleria in via Umberto: si ricerca uno dei ladri

Furto in via Umberto ma uno dei due ladri è ancora fuggitivo. L’episodio è avvenuto stamani, intorno alle 09:45 quando due persone non travisate e non armate, con la scusa di fare degli acquisti, sono entrati nella gioielleria Orogemma di via Umberto 141.

Qui, dopo una breve colluttazione con il proprietario e un dipendente, sono riusciti a bloccarne i polsi utilizzando delle fascette di plastica. Poi hanno asportato oro e denaro contante per un valore complessivo di circa 900 euro e si sono dati alla fuga.

L’allarme giunto al 112 NUE, ha consentito l’immediato intervento sul posto di una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania. Gli agenti sono riusciti ad inseguire, bloccare ed ammanettare uno dei malviventi, un catanese di 22 anni, recuperando l’intera refurtiva.

Sono in corso le ricerche del secondo rapinatore.

E.G.