Rapina violenta ad un anziano a Paternò: arrestato 39enne

Un colpo ben organizzato, con previo inseguimento e rapina finale ai danni di un pensionato: con queste accuse il 39enne Salvatore Messina è finito in manette.

Lo scippo è avvenuto lo scorso 4 novembre, quando il rapinatore aveva seguito l’ottantenne nell’ufficio postale di via Teatro a Paternò. Qui, l’anziano aveva prelevato dallo sportello ben quattrocento euro per poi dirigersi verso casa a bordo della propria auto. Messina, che aveva seguito la vittima con il proprio scooter, aveva occupato l’ingresso dell’abitazione del poveretto per chiedergli, a volto coperto, il denaro appena prelevato.

Al rifiuto dell’anziano, il malvivente gli ha strappato con violenza la tasca dei pantaloni i 400 euro per poi fuggire. Le indagini, supportate anche dalla visione dei filmati di videosorveglianza, ha permesso di identificare il ladro. Messina, inoltre, si trovava già agli arresti domiciliari per altri reati.

I carabinieri di Paternò hanno così proceduto con l’arresto.

