Randazzo: guida con 560 grammi di erba sotto il pianale del camion

Send an email

Randazzo: guida nervosa rivela erba sotto il pianale del lato passeggero. Arrestato un incensurato paternese, di 36 anni, responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, fermato in un posto di blocco sulla SS 116, nel comune di Randazzo, viene perquisito. Sul camion, sotto il pianale del lato passeggero rinvenuti 3 involucri contenenti, in totale, 560 grammi di marijuana. Il 36enne, pertanto, è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

G.G.