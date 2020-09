Send an email

Dipendenti senza mascherina, scatta la chiusura per il Ramblas

Proseguono i controlli della Polizia etnea per constatare il rispetto del protocollo di sicurezza anti Covid19: stavolta nel mirino è finito il locale “Ramblas”.

Una segnalazione sull’app YouPol arrivata da un utente anonimo ha permesso di far scattare i controlli. Così gli agenti si sono recati nel locale Ramblas di via Guido Gozzano per un controllo. Qui si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande.

Ma nel corso dell’ispezione, i militari hanno notato come il personale sprovvisto della prescritta mascherina per il contenimento epidemiologico Covid-19. Sanzionato il titolare e dipendenti e disposta la chiusura cautelare del locale per ben cinque giorni.

E.G.