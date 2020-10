Send an email

Ramacca: fornisce false generalità per scappare con l’eroina negli slip

Scattano le manette per un giovanissimo pusher di 18 anni, di Ramacca, responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità personale. Il neo maggiorenne, notando una pattuglia dei carabinieri, vira bruscamente direzione. Il gesto, intercettato dai militari, produce la conseguente fermata, mentre lo stesso percorreva a piedi via Vittorio Veneto. Alla richiesta di declinare le proprie generalità, però, il 18enne indica una falsa data di nascita, smentita ben presto dall’accertamento in banca dati. Ne consegue, quindi, una perquisizione personale che consente agli operati di rinvenire e sequestrare: 15 dosi di cocaina e ben 160 euro nelle tasche dei jeans. Le dosi, inoltre, erano contenute all’interno di una sfera di plastica, occultata dentro gli slip. L’arrestato si trova agli arresti domiciliari.

G.G.