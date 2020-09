Ragazza positiva al Lombardo Radice: due classi in quarantena

I casi di contagio nelle scuole catanesi continua a salire. Due classi dell’Istituto Linguistico “Lombardo Radice” (Istituto superiore magistrale, liceo psicopedagogico, liceo linguistico, liceo sociale) di Catania finiscono in quarantena per la positività di una ragazza. Stando alla ricostruzione dei fatti, due ragazze, avrebbero partecipato ad una festa. Una di loro, sottoposta a tampone, sarebbe, però, risultata positiva al Covid. L’altra ragazza, invece, risulta negativa al test. A seguito delle regole imposte dall’emergenza epidemiologica, in atto, le classi frequentate dalle due studentesse sono state poste in quarantena. Scatta l’solamento, quindi, sia per i compagni di classe che per i professori, venuti a contatto con loro. Per le due classi le lezioni continueranno, regolarmente, a distanza. Mentre, per tutti gli altri la didattica, in presenza, prosegue.

G.G.