Pusher cade nel tranello dei carabinieri: in casa 11 grammi di cocaina

Pensava che le telecamere installate potessero scongiurare ogni rischio. Ma è bastato spostarle per farlo cadere nel tranello: così è finito nel mirino un catanese 38enne, accusato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, ieri sera, in via Del Papiro, hanno notato un costante afflusso di persone in un’abitazione individuata al civico 31. Queste dopo aver ed avere avuto accesso in casa ne uscivano poco dopo allontanandosi dalla zona. Ad un certo punto l’afflusso si è interrotto improvvisamente, cosa che ha fatto ritenere agli operanti di essere stati scoperti.

Per tale motivo si è deciso di far visita al presunto spacciatore che, pur udendo più volte i carabinieri bussare alla porta, li ha ignorati. Allora i militari hanno pensato bene di fingere di allontanarsi dal luogo non prima però di avergli spostato la telecamera, quella che puntava sul portone d’ingresso. Un sistema attivato proprio per proteggersi dalle sgradite visite delle forze dell’ordine, celata dal 38enne all’interno di un mattone forato.

L’escamotage, in effetti, ha sortito l’esito voluto in quanto, dopo circa una mezz’oretta, l’uomo è sceso in strada per riposizionare la telecamera. Bloccato e identificato, gli operanti hanno proceduto con la perquisizione. Qui hanno rinvenuto e sequestro interno di un borsello in similpelle posto sopra il frigorifero la somma contante di euro 3.970 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio. Mentre in un involucro di cellophane racchiudente 11 grammi di cocaina in pietra, sostanza occultata all’interno di una custodia contenente all’origine uno smartphone.

Durante l’operazione numerosi i clienti che si sono avvicendati al citofono dello spacciatore. Ma alla domanda gentilmente formulata dal carabiniere circa il motivo della loro presenza in loco, hanno addotto le scuse più disparate.

E.G.