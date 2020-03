Proteggono lo spaccio con videocamere, arrestati coniugi

Arrestati i coniugi, Roberto Santapaola di 40 anni e Barbara Cusmano di 36, responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano notato già da tempo la postazione tattica delle telecamere di videosorveglianza presso il domicilio della coppia messo a guardia di eventuali irruzioni sgradite.

L’abitazione, sita in Via delle Robinie, nel quartiere San Giorgio, è stata perquisita dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa.

Sul posto rinvenuti e sequestrati:1,5 Kg di marijuana di cui una parte già suddivisa in dosi, 235€ in contanti e materiale utile per dosare e confezionare lo stupefacente.

Inoltre, trovato anche un sistema di monitor e 4 microtelecamere per la sorveglianza dell’abitazione.

Gli arrestati sono tutt’ora associati presso il Carcere di Piazza Lanza.

G.G.