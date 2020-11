Prosegue domani l’iniziativa Drive-in tamponi rapidi: dove farli a Catania

Drive per tamponi rapidi: grande successo per l’iniziativa promossa dall’assessorato regionale alla Salute su suggerimento del Comitato tecnico scientifico. Lunghe file hanno confermato nel primo giorno di screening quanto fosse valida la campagna attiva di monitoraggio del Coronavirus sulla popolazione della Sicilia su precisi target.

Allestiti in oltre 20 centri circa 30 drive-in con percorsi dedicati, in cui si procederà al prelievo del campione mediante test rapido. In caso di positività sarà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma. L’iniziativa continuerà domani, domenica 9 novembre.

Inoltre, in linea con quanto organizzato a Palermo, nel week end personale docente e non docente, studenti e le loro famiglie potranno avere accesso ai drive-in allestiti nei siti individuati dalle amministrazioni locali con le Asp. Nel corso della prima giornata, sono stati effettuati circa 2215 tamponi, di cui 67 risultati positivi. L’adesione alla campagna è su base volontaria.

Dove poter effettuare il tampone

I drive-in saranno operativi nelle seguenti città: Caltanissetta, Gela, Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria, Palermo, Monreale, Enna, Catania, Adrano, Paternò, Caltagirone, Acireale, Messina, Barcellona, Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano, Avola, Agrigento.

A Catania ci si potrà recare in ben tre centri: presso il parcheggio scambiatore Amt di Nesima in via Michele Amari, presso il parcheggio dei Due Obelischi di via Francesco Lo Jacono ed nel parcheggio Fontanarossa in via Forcile.

Nei prossimi giorni si aggiungeranno altre città e nuovi drive-in e saranno presentate altre modalità di accesso alla campagna per raggiungere una campione più vasto.

E.G.