Proprietà privata diventa cimitero di pneumatici: denunciato 53enne

Discarica di rifiuti a cielo aperto segnalata dall’Ente Parco dell’Etna nella zona di Piedimonte Etneo. È denuncia per un 53enne di Riposto, responsabile d’aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Nei giorni scorsi, infatti, depositate alcune foto che immortalavo una discarica di pneumatici abbandonati, un cimitero della gomma. I Carabinieri, quindi, tramite controlli e servizi mirati beccano, nella mattinata di ieri, presso contrada Zappino di Campagna il suddetto 53enne che si disfaceva di alcuni pneumatici, lanciandoli, letteralmente, nel terreno. Il terreno era, inoltre, di una signora catanese totalmente ignara del misfatto. L’area in questione è sottoposta a sequestro.

G.G.