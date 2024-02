Undici ragazzi – dai 18 ai 23 anni – e una passione: il ciclismo. Riuniti in una squadra che ha il suo punto di forza nei singoli e nella relazione tra loro. È così che nasce Team Bike Sicilia, prima formazione dilettantistica under 23 siciliana guidata da Paolo Tiralongo, ex professionista originario di Avola, vincitore di tre tappe al Giro d’Italia. Un progetto corale, presentato nei saloni di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo a Siracusa, che ha anche lo scopo di valorizzare il ruolo dello sport e il territorio siciliano, facendo da sprone per la creazione di una rete di viabilità sostenibile e ciclabile. A raccontarci qualcosa in più sono stati alcuni dei protagonisti: il team manager Paolo Tiralongo, il giovane capitano Andrea Alfio Bruno e il presidente Egidio Lista (gli altri soci sono gli avvocati Giuseppe La Rocca e Carlo Aloschi).

«Siamo un gruppo di amici che in pochi mesi ha dato vita a una squadra giovane, sostenuta anche da un bel team di sponsor, che sabato disputerà la sua prima gara – racconta Tiralongo – L’obiettivo, però, è tirare fuori degli uomini da questo gruppo di ragazzi, che devono imparare ad affrontare la vita sportiva e non. È una vera opportunità perché, finora, in assenza di una squadra locale, molti sportivi promettenti dovevano smettere di andare in bici o lasciare la Sicilia». Diversi gli esempi nel recente passato di atleti costretti a fare le valigie: uno su tutti, Vincenzo Nibali. Tra i più grandi ciclisti, cresciuto a Messina ma formatosi in Toscana.

A capitanare la Team Bike Sicilia sarà il 21enne Andrea Alfio Bruno, lo scorso anno protagonista al Giro del Veneto e in quello del Medio Brenta. «Siamo un gruppo di giovani che hanno bisogno d’esperienza. Da grande professionista, Paolo Tiralongo ci sta insegnando tantissimo sia dal punto di vista umano che da quello sportivo – spiega – Noi ci affidiamo e ci fidiamo di lui. Che, con questa iniziativa, ci ha dato la tranquillità necessaria per crescere in Sicilia, da sempre in difficoltà rispetto al Nord Italia per quanto riguarda il ciclismo». «Sull’Isola eravamo orfani da questo punto di vista – aggiunge il presidente Egidio Lista – Noi abbiamo deciso di dare ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi al ciclismo anche da professionisti e scoprire i territori unici e invidiabili della Sicilia. Vogliamo creare un gruppo compatto e partecipare a competizioni nazionali e internazionali, così da dare maggiore visibilità e lunga vita al progetto».

Ad affiancare gli ideatori del Team Bike Sicilia saranno l’ex professionista e scopritore di talenti Paolo Alberati, nel ruolo di preparatore; Leonardo Giordani e Lorenzo Pagliaroli come direttori sportivi; il medico della società Bruno Speziale che lavorerà in sinergia con il massofisioterapista Francesco Ligato; Dimitro Poholerov in qualità di indispensabile meccanico, e gli assistenti Fabio Dabizzi e Sauro Pollastri.

Ecco l’elenco degli atleti:

Elia Basile (2005)

Andrea Alfio Bruno (2003)

Filippo Bigi (2000)

Marco Canale (2003)

Francesco Gioia (2005)

Matteo Ligato (2003)

Jacopo Militello (2003)

Alessandro Pellegrini (2004)

Riccardo Soldano (2005)

Gianluigi Scibilia (2005)

Luca Verrando (2004)