Primo weekend giallo in Sicilia, temperature in rialzo: le previsioni meteo

Questo fine settimana sarà il primo weekend in zona gialla per la Sicilia, dopo un mese di Stop. Le temperature che da San Valentino, si sono mantenute rigide sono in rialzo. Nei giorni di domani, venerdì 19 febbraio, e dopodomani, sabato 20, la massima si aggirerà tra i 15 e i 17 gradi mentre la minima è intorno ai 7,9°. Così come riportato da 3bMeteo

Venerdì 19

Nella giornata di domani i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15.1°C, la minima di 6.9°C, lo zero termico si attesterà a 3020m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 20

Giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17.8°C, la minima di 7.9°C, lo zero termico si attesterà a 3014m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

G.G.