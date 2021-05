Risveglio da ricordare per i residenti di via Daniele Manin, arteria del popoloso quartiere Oltreponte a Licata. Per cause ancora da accertare ( ma probabilmente accidentali) alle otto di stamane un auto è esplosa mentre si trovava parcheggiata in strada. Sul posto, allertati dai residenti impauriti, si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina i quali hanno domato l’incendio scaturito a seguito dell’esplosione. Per i residenti solo tanta paura, ma nessun danno a persone o cose.