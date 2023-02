Il momento in cui si decide di andare a vivere con il proprio partner è uno dei più significativi nella vita di una persona, un momento che segna l’inizio di una nuova fase e la nascita di una nuova famiglia.

Tuttavia, trovare una prima casa di coppia che sia in grado di rispondere a tutte le esigenze può non essere semplice e arredare casa, per una coppia giovane, può essere dispendioso, ma ciò non significa che ci si debba accontentare. Di seguito vedremo come si può rendere più personale la prima casa di coppia con un occhio di riguardo per il portafogli.

Prima casa di coppia: a ciascuno il suo stile

Il primo passo fondamentale è quello di scegliere lo stile che meglio si adatta alle proprie preferenze, lasciandosi guidare dal gusto personale. Avere le idee chiare sullo stile aiuterà a ottenere un risultato armonioso, dal momento che a ciascuna tipologia corrispondono precisi materiali e colori.

Per scegliere, è indispensabile condividere le idee con il partner, così da porte creare un vero nido che sia accogliente per entrambi. In secondo luogo, è indispensabile considerare quali sono gli spazi da arredare: da questo dipenderà tutta la parte organizzativa e la disposizione dei mobili, ma anche la tipologia stessa di mobili da comprare. Ad esempio, chi ha la fortuna di avere un ampio salotto potrà scegliere un elegante divano con penisola, se rispecchia i suoi gusti, mentre chi ha a che fare con una camera da letto piccola può optare per un armadio salva-spazio, con ante scorrevoli e magari fornito di specchio.

Una volta che sarà stato deciso, anche a grandi linee, lo stile da dare alla propria casa, sarà più facile mantenere una certa coerenza e si potrà trovare spazio per tutte le idee originali che liberano la fantasia dei suoi nuovi occupanti.

Arredare con stile ma risparmiando

Un accento va posto anche proprio sui mobili che verranno acquistati: all’inizio una delle necessità più impellenti è quella di risparmiare, ma occorre anche considerare che i mobili di elevata qualità avranno verosimilmente una vita più lunga. Questo è un primo spunto per poter risparmiare sulla prima casa di coppia, personalizzandola allo stesso tempo con stile.

In ogni caso, chi non può contare su un ampio budget a disposizione, potrà trovare parecchie soluzioni per acquistare oggetti e mobili a un prezzo accessibile senza rinunciare a una buona qualità. Ad esempio, i prodotti per salotto e camera da letto spopolano sul web, dove si possono trovare offerte interessanti, mentre le grandi catene di supermercati possono essere il posto ideale per trovare la biancheria per la casa, come nel caso delle federe per cuscini in offerta su Bennet, per citare un’opzione.

Le possibilità dipendono dunque anche da quanto si può spendere, per questo prima di procedere con le compere è fondamentale stabilire come avverrà l’amministrazione economica: alcune coppie condividono un fondo comune, mentre altre preferiscono mantenere separati spese e guadagni di ciascuno. Inoltre, per avere un’idea di quanto si ha a disposizione, occorre ragionare con calma stilando un prospetto delle spese fisse e variabili previste.