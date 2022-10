Secondo alcuni voci trapelate dai social, tanti animalisti stanno denunciando la presenza di un presunto traffico di cani randagi che finirebbero nelle mani di sette sataniche con lo scopo di ucciderli nell’esecuzione di rituali.

Il tutto partirebbe dalla Sicilia

« Le città di arrivo sarebbero Milano e Pavia – spiega l’Associazione Italiana Difesa animali e ambiente – Italiambiente in un video su Facebook -. Qui i cani verrebbero smistati da una pseudo volontaria ai satanisti che li userebbero per i sacrifici. Noi come Associazione Italiana Difesa animali e ambiente andiamo molto con i piedi di piombo perchè riteniamo che in questi racconti ci siano lati ancora oscuri ma non possiamo sottacerli. Per questo motivo abbiamo presentato tre esposti alle Procure di Pavia, Milano e Catania, quest’ultima come città di partenza di questi cani e dunque del traffico, indicando nomi e cognomi ed allegando tutto il materiale a nostra disposizione».

«Riteniamo sia fondamentale che chiunque abbia notizie su questa vicenda chiami le Forze dell’Ordine invece che scrivere sui social al fine di non scatenare alcun danno dei confronti di questi poveri animali».