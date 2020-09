Preso mentre spaccia cocaina a San Cristoforo: arrestato 44enne

Pusher beccato mentre piazza cocaina: è successo nel quartiere di San Cristoforo. L’uomo, un 44enne catanese Carmelo Buda è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Arresto lampo portato a termine dagli uomini della Squadra “Lupi”. Gli agenti, la scorsa notte, si trovavano impegnati in un servizio antidroga nel cuore del quartiere “San Cristoforo”, quando percorrendo la via Barcellona teatro, hanno osservato in diretta le fasi preparatorie e conclusive di una cessione di cocaina.

Nella circostanza, una Fiat 500 di colore blu, condotta da un uomo con i capelli brizzolati, dopo aver percorso un tratto di via Barcellona si fermava dinanzi il civico 75. Qui attendeva uno scooter Honda SH condotto dall’odierno arrestato. Quest’ultimo, fermandosi all’altezza dell’auto, attraverso il finestrino lato guida riceveva del denaro dal conducente che riponeva nella tasca destra degli shorts indossati.

Intascato il denaro il pusher si allontanava in direzione di via Belfiore ritornando dopo pochi minuti dal cliente in via Barcellona, per consegnargli degli involucri di carta argentata. A quel punto i militari sono intervenuti bloccando, in due distinte fasi, sia l’acquirente, un 56enne di Carlentini (SR) sia lo spacciatore. Il pusher aveva con sé i 25 euro incassati dalla cessione della sostanza stupefacente.

Sequestrato il denaro e la droga e segnalato l’assuntore alla Prefettura di Catania. Mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, si trova relegato agli arresti domiciliari.

E.G.