Preso con i limoni nel sacco: arrestato catanese

Finisce in carcere il catanese Natale Caruso, di 51 anni, responsabile di furto aggravato. È un cittadino a segnale, al 112 NUE, di aver visto due persone che si erano introdotte in un appezzamento di terreno presso lo Stradone Cardinale, in località Contrada Scordo.

I Carabinieri, immediatamente, giunti sul posto, constatano che la recinzione era, effettivamente, abbassata con dei paletti. Poco dopo, dunque, scorgono, inoltrandosi nel terreno, 2 persone intente a depredare alcuni alberi carichi di limoni. I malviventi, accortisi della presenza dei militari tentano di svignarsela. Tuttavia, il Caruso viene bloccato e ammanettato, mentre il complice riesce a far perdere le sue tracce. I due, in particolare, avevano rubato circa una cinquantina di chili di limoni, riconsegnati, quindi, al legittimo proprietario.

