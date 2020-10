Prendono di mira ristorante: denunciati 4 ladri

Send an email

Hanno rubato 4000 euro tra alcolici e generi alimentari in un ristorante. Denunciati per furto aggravato e furto tentato in concorso 4 catanesi, una donna e tre uomini di età compresa tra i 22 ed i 41 anni.

L’attivissimo gruppetto aveva preso di mira un ristorante in contrada Cantera. Pertanto scassinata una porta posta sul retro, hanno utilizzato la sua dispensa come deposito da cui attingere a costo zero pregiate confezioni di liquori e generi alimentari. La merce rubata aveva un valore complessivo di circa 4000 euro.

Evidentemente però la merce trafugata era di eccellente qualità. Infatti, lo stesso quartetto, per rifornirsi nuovamente dopo appena una ventina di giorni, ha tentato un’ulteriore sortita nell’esercizio commerciale arrecando ancora danni alle strutture. Stavolta, però, a becco asciutto. Il proprietario, infatti, memore del recentissimo furto, aveva appena installato un sofisticatissimo impianto antifurto che ha scombinato i loro piani.

A completare l’opera, poi, le indagini dei militari della Stazione di Bronte. Grazie all’ausilio di alcuni fotogrammi estrapolati da alcune telecamere di videosorveglianza della zona sono riusciti a dare un’identità ai malviventi.

E.G.