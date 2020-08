Premio Verga: bando per 3 borse di studio

Prima edizione del Premio Giovanni Verga sul tema “Luoghi e percorsi vergini” basato sulla recitazione di brani delle opere più importanti dell’autore catanese. L’evento è stato indetto dall’Ersu di Catania in sinergia con l’Università, la Fondazione Verga e l’Ecomuseo Riviera dei Ciclopi. I concorrenti, quindi, dovranno presentare un brano tratto dalle opere dello scrittore e metterlo in scena, partecipando, però, a un breve corso di recitazione. La mise en scene si terrà giorno 9 ottobre 2020 alle ore 17:30 presso il lido dei “Ciclopi” di Aci Castello. Accederanno, dunque, i primi 10 studenti selezionati da un’apposita giuria nominata dall’E.R.S.U. di Catania, sulla base della proposta contenente le motivazioni del brano scelto.

Premi fino a 1.000.00

I premi in denaro saranno assegnati in base alla classificazione. Il primo premio, infatti, è di 1.000,00€ mentre per il secondo finalista la quota di premiazione si aggira intorno a 700,00 euro. La medaglia di bronzo, invece, prevede la somma di 500,00 euro. Per gli studenti interessati: inviare entro le ore 12:00 del 21 settembre 2020 una e-mail con oggetto: Bando Premio “GIOVANNI VERGA” all’indirizzo [email protected]

L’email deve, inoltre, contenere la domanda di partecipazione correttamente compilata con nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale, certificato di iscrizione all’Università di Catania e indirizzo e-mail. Il tutto dovrà essere correlato dalla firma e il consenso al trattamento dei dati personali nonchè l’utilizzo della documentazione. Importante la proposta con le motivazioni del brano scelto che non deve superare 3.000 battute, spazi inclusi, e deve essere inviata in formato Word. L’importo delle borse di studio verrà corrisposto dall’ERSU di Catania. Ma si deve tener conto al lordo delle ritenute fiscali di legge.

G.G.