Premio Carretto Siciliano, sul palco Guarneri, La Rosa e Roy Paci

Domenica 6 settembre al via l’8°edizione del Premio Carretto Siciliano. Durante la serata molti sono gli ospiti d’eccezione: Enrico Guarneri, Salvo La Rosa e Roy Paci; con la partecipazione, inoltre, dei Massimo Minutella & The Lab Orchestra. L’evento, organizzato dal comune con la direzione artistica di Mario Russo, si terrà presso la Piazza Maggiore alle ore 21:00.

«Quest’ottava edizione è ricca di significati ed è forse più importante delle precedenti-commenta l’assessore al Turismo e allo Spettacolo, Antonio Scuderi-perché rappresenta la volontà forte da parte di quest’amministrazione di non perdere di vista i passaggi che uniscono la tradizione e la memoria alla voglia di portare in alto il nome

di Aci Sant’Antonio». Nonostante il difficile periodo, l’amministrazione comunale ha voluto comunque realizzare l’evento, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. «Considerata però la riduzione dei posti a sedere in piazza Maggiore- continua Scuderi- la serata verrà trasmessa in diretta sul canale Etna Espresso Channel (canale 115 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Aci Sant’Antonio».

G.G.