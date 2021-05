“Premiati e contenti”, la nuova campagna di Iblea Petroli

“Premiati e Contenti” è la nuova campagna firmata Iblea Petroli che fornisce ai suoi clienti prodotti e servizi di prima qualità.

Viaggiare in auto non è mai stato così divertente!

In previsione di un’estate caratterizzata da viaggi in auto alla scoperta della nostra amata Isola, Iblea Petroli ancora una volta punta a valorizzare i clienti, attraverso nuovi servizi e prodotti utili e divertenti, pensati per tutti.

Con soli 20 euro di carburante, su SELF o SERVITO, e grazie ad un piccolissimo contributo economico sarà possibile scegliere tra tantissimi premi. Racchettoni, padelle Bialetti, gel igienizzanti, mascherine FFP2, palloni Disney, tazza con cucchiaino Amalfi sono solo alcuni dei prodotti disponibili.

Fino al mese di agosto approfitta dell’offerta disponibile in tutte le stazioni di servizio Iblea Petroli.

Un modo semplice per viaggiare in sicurezza e riscoprire la Sicilia.

Iblea Petroli sempre accanto ai clienti.