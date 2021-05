Prelievo multiorgano su un 21enne all’ospedale San Marco di Catania

Prelievo multiorgano all’ospedale San Marco di Catania su un 21enne. Il giovane ha avuto un malore mentre praticava attività all’aperto e gli è stata diagnosticata un’emorragia cerebrale.

Trasportato in elicottero all’ospedale San Marco è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico d’urgenza e quindi trasferito in rianimazione. Il 21enne aveva dichiarato ufficialmente il proprio favore alla donazione degli organi. È così partita la macchina organizzativa per il prelievo degli organi da parte del coordinatore aziendale per i trapianti Alessandro Conte e della referente trapianti del S. Marco, Rosalinda Guglielmino. Cinque equipe provenienti da tutta Italia, inclusa quella per il prelievo di cornee del Policlinico-San Marco diretta da Davide Scollo, hanno eseguito il prelievo multiorgano.

Le destinazioni degli organi sono state rispettivamente il cuore a Udine i polmoni a Torino, il fegato a Roma, i reni a Padova e Palermo, il pancreas e le cornee a Palermo.

«Un grazie di cuore – ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Gaetano Sirna – va alla famiglia, a cui siamo vicini in questa triste circostanza, che ha sempre tenuto un comportamento esemplare, confermando a sua volta la volontà del figlio e ringraziando tutti gli operatori sanitari per le cure ed il sostegno umano ricevuto».

E.G.