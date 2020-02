Potenziale primo caso di Coronavirus a Catania

È risultata positiva ad un primo test del Coronavirus una 57enne catanese come confermato dal governatore Nello Musumeci.

La conferma arriverà solo nel pomeriggio quando si avrà l’esito del secondo tampone inviato al momento presso l’Istituto Spallanzani di Roma. La donna, fino a questa mattina, è rimasta in “isolamento” a casa per poi essere ricoverata in ospedale.

La paziente, tornata da Milano, al momento sta bene e non presenta sintomi gravi.

IN AGGIORNAMENTO

E.G.