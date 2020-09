Postazione anti-Covid a Tremestieri: tutti i tamponi negativi

Send an email

Stamane, presso in via Palmentazzo è stata allestita una postazione dell’Asp, per effettuare i tamponi a tutti coloro che sono entrati in contatto col candidato alle comunali di Tremestieri Etneo, Santo Nicosia, risultato positivo di al Covid-19. Eseguiti 43 tamponi: tutti negativi.

Nella giornata di domani, inoltre, si proseguirà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sempre presso la sede ASP di via Palmentazzo. Si ricorda che l’esito del tampone viene comunicato in 15 minuti. “Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati esclusivamente sulle pagine istituzionali. Tutti i concittadini che sono in apprensione nel dubbio di un eventuale contagio avranno la possibilità di effettuare immediatamente il tampone” comunica l’attuale sindaco Santi Rando.

G.G.